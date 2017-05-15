В рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» стартовал заключительный день соревнований по спортивной гимнастике.

В финале вольных упражнений на Национальной Арене гимнастики Мурад Агарзаев завоевал первую золотую медаль для Азербайджана в этой дисциплине.

В упражнении на кольцах, представляющий Азербайджан Талас Бендже, добыл серебряную медаль с14,500 баллами в активе.

Тимур Байрамов принес Азербайджану бронзу в упражнениях на брусьях, набрав при этом 13,100 балла.

Азербайджанская спортивная гимнастка Екатерина Тишкова принесла команде серебряную медаль (12,400 балла), а в опорных прыжках второй результат (13,750) показала другая наша атлетка - Марина Некрасова.

Фарида Расулова

фото: azertag