В рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» стартовал заключительный день соревнований по спортивной гимнастике.
В финале вольных упражнений на Национальной Арене гимнастики Мурад Агарзаев завоевал первую золотую медаль для Азербайджана в этой дисциплине.
В упражнении на кольцах, представляющий Азербайджан Талас Бендже, добыл серебряную медаль с14,500 баллами в активе.
Тимур Байрамов принес Азербайджану бронзу в упражнениях на брусьях, набрав при этом 13,100 балла.
Азербайджанская спортивная гимнастка Екатерина Тишкова принесла команде серебряную медаль (12,400 балла), а в опорных прыжках второй результат (13,750) показала другая наша атлетка - Марина Некрасова.
Фарида Расулова
фото: azertag