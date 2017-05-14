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Исламиада: Азербайджанские спортсмены выиграли 11 золотых медалей во второй день соревнований 14.05.2017 21:01

Сегодня на Исламских Играх завершился второй день соревнований.

Как сообщает 1news.az, дзюдоисты записали в актив сборной Азербайджана 2 золотые и 2 серебряные медали.

Победителями стали Мамедали Мехтиев (90 кг) и Эльхан Мамедов (100 кг). А Эльмар Гасымов (100 кг) и Ирина Киндзерска (78 кг) проиграли в решающих схватках и стали серебряными призерами.

Также вторую золотую медаль выиграл Руслан Лунев в скоростной стрельбе на 25 метров.

Азербайджанский пловец Максим Шемберев одержал победу на дистанции 1500 метров вольным стилем и примерил на себе золотую медаль.

Также очередные медали разыгрывались в художественной гимнастике. Лидер нашей команды Марина Дурунда выиграла весь комплект – золото с обручем, серебро с булавами и бронзу с мячом. Еще две медали в копилку сборной Азербайджана принесла Жаля Пириева, выиграв соревнования с мячом, а также став третьей с обручем.

Еще 4 медали наши спортсмены выиграли в каратэ. Роман Гейдаров (ката), Ирина Зарецка (68 кг) и Айхан Мамаев (84 кг) завоевали золотые медали, а Фарида Алиева (68 кг) стала второй.

Стоит отметить, что днем женская и мужская сборные по спортивной гимнастике завоевали золото и серебро соответственно, а женская гандбольная команда выиграла Исламиаду, одолев в финале турчанок.

Мурад Ахундов   

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