Сегодня в Исламских Играх проходят соревнования второго дня.

Как сообщает 1news.az, первые две медали в копилку Азербайджана во второй день принесли спортивные гимнасты и гимнастки.

Женская сборная в составе Екатерины Тишковой, Юлии Иншиной и Марины Некрасовой завоевала первое место в командном зачете, опередив турчанок почти на 3 пункта.

А мужская сборная в составе Мурада Агарзаева, Бенсе Таласа и Тимура Байрамова показала второй результат. Золото выиграла команда Турции, а бронзовые медали завоевали иранцы.

Мурад Ахундов