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«Исламиада»: азербайджанские дзюдоисты продолжают побеждать - ОБНОВЛЯЕТСЯ 13.05.2017 13:02

В рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» во Дворце спорта имени Гейдара Алиева стартовали соревнования по дзюдо.

Как сообщает 1news.az, азербайджанские дзюдоисты начали с побед.

Хидаят Гейдаров (73 кг) одержал победу над Адебайо Олимпио из Того, и продолжит борьбу в четвертьфинале соревнований.

Ханум Гусейнова (63 кг), одолев Айну Жумакулиеву из Туркмении, вышла в полуфинал Исламиады.

57 кг Кифаят Гасымова (57 кг), благодаря иппону не оставила шансов марокканке  Йоурсе Эль Боухаири.

Аиша Гурбанлы (48 кг) также иппоном взяла верх над иорданкой Аиах Китанехи, и выступит в финале.

Рустам Оруджев (73 кг), победив Бехрузи Ходжазоду из Таджикистана, вышел в полуфинал

Уже сегодня определятся лучшие дзюдоисты в 9-ти весовых категориях: мужчины – 60, 66 и 73 кг, женщины -  48, 52, 57 и 60 кг, а также женщины в парадзюдо 57 и 70 кг.

Азербайджан будут представлять: Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Хидаят Гейдаров, Рустам Оруджев (73 кг), Аише Гурбанлы, Эрденебат Базаррагча (48 кг), Назакет Азизова (52 кг), Мунхтседев Ичинхорлу, Кифаят Гасымова (57 кг), Ханум Гусейнова (63 кг).

Фарида Расулова

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