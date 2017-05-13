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В Баку состоялась церемония открытия IV Игр Исламской Солидарности - ФОТО 13.05.2017 00:39

Завершилась церемония торжественного открытия IV Игр Исламской Солидарности.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, в церемонии, проходящей на Бакинском Олимпийском Стадионе, принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Организационного Комитета Исламиады Мехрибан Алиева, другие официальные лица и руководители международных организаций и федераций. 

В Играх за 269 комплектов медалей по 21 виду спорта поборются около 3000 спортсменов из 54 стран. В программу соревнований включены некоторые новые виды спорта. Это борьба, дзюдо, парадзюдо, параатлетика, бокс, зорхана, стрельба, художественная и спортивная гимнастика.

Исламиада будет демонстрироваться на 4 континентах, по прогнозам, ее посмотрят 1,3 млрд человек.

Сначала в зал, где проходила церемония открытия, был внесен государственный флаг Азербайджана. После этого прозвучал государственный гимн и был поднят государственный флаг.

Далее представители стран-участниц Исламиады с флагами своих государств совершили торжественный проход. Знаменосцем азербайджанской делегации стал пятикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы Рафаэль Агаев.

После этого Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил IV Игры исламской солидарности открытыми. 

Далее ночное небо над Бакинским Олимпийским Стадионом озарилось фейерверком. Залпы фейерверка сложили в небе надпись «Баку-2017». На сцене появилась женщина с медной чашей с водой. Она появлялась и ранее, когда выходила команда Азербайджана. К ней присоединились еще 56 женщин с чашами с водой. Все они вылили воду, образовав единый красивый фонтан, символизирующий единый исламский мир. 

Мурад Ахундов

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