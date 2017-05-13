В рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» в Академии тяжелой атлетики Азербайджана стартовали соревнования тяжелоатлетов.

В состязании, где принимают участие 130 спортсменов, наша команда представлена 16-ю атлетами. Сегодня в борьбу за призовые места вступили: Марзия Магеррамова (48 кг), Сабина Азимова и Гюльчин Ализаде (53 кг) и Эльмар Агаев (56 кг).

Сабина Азимова, в общем подняв 176 кг, завоевала для Азербайджана бронзовую медаль. На Исламиаде для нас это первая медаль в тяжелой атлетике.

Определились призеры и в весовой категории 65 кг среди мужчин.

1место - Сурахмад Вижойо (Индонезия) - в общем поднял 261 кг.

2 место - Мухамад Поркан (Индонезия) - в общем поднял 256 кг.

3 место - Амин Боухисбха (Тунис) - в общем поднял 254 кг.

Отметим, что азербайджанский спортмен Эльмар Алыев занял 6-е место.

Фарида Расулова