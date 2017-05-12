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В Деревне атлетов IV Игр исламской солидарности поднят флаг Азербайджанской Республики - ФОТО 12.05.2017 00:39

11 мая в Деревне атлетов IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» была организована церемония поднятия государственного флага Азербайджана и приветствия спортсменов.

Флаг Азербайджанской Республики был поднят в сопровождении государственного гимна.

Подчеркнув, что рад приветствовать спортсменов в Деревне атлетов, министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов поздравил атлетов с тем, что они стали частью спортивной истории. «Я очень рад приветствовать сильных спортсменов исламских стран. Около трех тысяч спортсменов из более чем 50 стран будут вести борьбу за медали IV Игр исламской солидарности. Надеюсь, что в соревнованиях, которые пройдут в условиях напряженной спортивной борьбы, победит достойный», - сказал он.

Пожелав спортсменам успехов в предстоящих соревнованиях, корпоративный директор Операционного комитета IV Игр исламской солидарности Эльчин Сафаров отметил: «Как видно из названия, Баку - «Город ветров». Несмотря на это, наша столица своей красотой, гостеприимством и добродушием людей оставит неизгладимый след в вашей памяти».

После выступлений мероприятие продолжилось концертной программой.

АЗЕРТАДЖ

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