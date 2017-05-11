Сегодня в рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» стартовали соревнования по волейболу, которые проходят в Crystal Hall.

Женская сборная Азербайджана разгромила команду Кыргызстана - 25:7, 25:3, 25:8.

После матча волейболистка нашей национальной команды Айшан Абдулазимова поделилась своими впечатлениями:

«Игра для нас прошло легко, так как соперник был намного слабее. Но это не повод расслабляться, прежде всего, потому, что турнир только начался.

Главным нашим соперником я считаю сборную Турции, будем тщательно изучать их игру. В целом «Исламиада» для нас является подготовкой к отборочным матчам чемпионата мира и к чемпионату Европы, который пройдет в Баку совсем скоро. Надо «обкатать» все игровые комбинации, впереди у нас самые сложные испытания».

Фарида Расулова