Сегодня в Boulevard Hotel состоялась пресс-конференция, посвященная Играм исламской солидарности, которые возьмут старт завтра в Баку.

Как сообщает 1news.az, в своей вступительной речи министр молодежи и спорта, генеральный исполнительный директор Операционного комитета Игр исламской солидарности-2017 Азад Рагимов поприветствовал гостей, прибывших в нашу страну, и отметил, что до старта Игр в Баку остаются считанные часы. Министр сказал, что 3 страны отказались от участия в Исламиаде в последний момент (Судан, Ливия, Кувейт). Отвечая на вопрос: «По какой причине эти страны отказались?», - Азад Рагимов сказал, что причины могут быть разные.

«Мы не намерены выяснять причины отказа трех стран от участия в Играх. Причины могут быть разные. Мы и не спрашивали их об этом, Азербайджан уважает выбор каждой страны. В этом году рекордное количество стран будет участвовать в Играх. Мы полностью подготовились к этому важному событию. Завтра внимание всего мира будет приковано к Азербайджану. Игры Исламской солидарности будут транслироваться в более чем 50 странах и охватят 1,3 миллиарда зрителей».

Министр также отметил, что на данный момент прибытие глав иностранных государств на открытие Игр не планируется: «На сегодняшний день ни одна страна не заявила о прибытии главы государства на открытие Игр. Однако ожидается участие глав международных спортивных федераций и министров спорта разных стран».

Азад Рагимов также коснулся темы билетов на футбольный турнир Исламиады: «На матчи футбольной сборной Азербайджана билеты были проданы, однако мы сами удивились, увидев полупустые трибуны во время игры с Камеруном. Может быть, люди решили не идти на матч из-за жары или по какой-то другой причине. Но тенденция продаж билетов на футбольные матчи очень хорошая. Раньше мы открывали двери спортивных объектов, чтобы хоть как-то заполнить трибуны. Однако в Азербайджане спорт развивается высокими темпами, и сейчас нет необходимости делать что-то подобное».

Также он отметил, что сравнивать церемонии открытия Игр исламской солидарности и Европейских Игр нельзя: «Вы идете в театр, оперу. Как вы можете сравнивать «Мадам Баттерфляй» и «Тоску»? То же самое с Играми. Мы не можем сказать, какая церемония лучше другой. Но после генерального прогона я остался доволен. Хочу сказать, что вас всех ждет грандиозное зрелище».

По словам министра, все страны-участницы Игр приехали в Баку за свой счет.

«Все 54 страны приехали в Азербайджан за свой счет. Согласно уставу Федерации Игр исламской солидарности, каждая делегация обязана платить за своего спортсмена по 50 долларов в день. В эту сумму входит проживание и 4-разовое питание. Азербайджан помог только некоторым странам, которые попросили помощи в проживании. Мы сделали для них определенные уступки», - заявил Азад Рагимов.

В свою очередь, генеральный секретарь Федерации Игр исламской солидарности Фейсал Абдулазиз Аль-Нассар поблагодарил Азербайджан за организацию Исламиады-2017: «Поддержка Азербайджана придаст импульс развитию этих Игр в будущем. В связи с этим хочу выразить отдельную благодарность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Также хочу поблагодарить министра молодежи и спорта Азада Рагимова, Национальный Олимпийский Комитет и Операционный комитет Исламских игр. Благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Исламиада-2017 пройдет на самом высоком уровне».

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде в своем выступлении рассказал об азербайджанских спортсменах, но отказался давать какие-либо прогнозы по медалям: «Я не могу сказать количество медалей, но уверен, что их будет больше, чем на Европейских играх 2 года назад. В этом году наша цель – занять первое место в командном зачете. Однако сказать что-либо сложно, так как мы не очень хорошо знаем силу своих соперников».

Отвечая на вопрос о привлечении легионеров в состав сборной Азербайджана, Чингиз Гусейнзаде сказал так: «Мы привлекаем легионеров для развития того или иного вида спорта в Азербайджане. Конкуренция рождает результат. Вы можете убедиться в этом, так как эта практика претворяется в жизнь во всем мире. Мы приглашаем именитых легионеров, чтобы местные спортсмены смогли равняться на них».

Мурад Ахундов