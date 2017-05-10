Федерация спортивного боулинга Азербайджана 21 мая проведет Бакинском развлекательном центре турнир на Кубок Республики.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил пресс-секретарь Федерации Наир Алиев.

Напомним, что в прошлом году Кубок Республики завоевал один из сильнейших боулеров Азербайджана Рамиль Гамидов, одолевший в финале в упорной борьбе другого именитого отечественного спортсмена Эльхана Фейзуллаева.

Отметим, что спонсором Кубка Республики является компании Part-A-Part, а информационную поддержу оказывают 1news.az, Sportbox.az, Minval.az и Extratime.az.