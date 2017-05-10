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Боевой состав парадзюдоистов на Исламиаду 10.05.2017 11:01

Паралимпийская сборная Азербайджана по дзюдо заселилась в деревню атлетов, и готова к участию в Играх Исламской солидарности в Баку.

Как сообщает 1news.az, на Иламиаде выступит 12 азербайджанских парадзюдоистов. Это Байрам Мустафаев, Эльчин Талыбов (оба 66 кг), Рамиль Гасымов, Натиг Талыбов (оба 73 кг), Ровшан Сафаров, Тофик Мамедов (оба 90 кг), Ильхам Закиев, Канан Абдуллаханлы (оба +100 кг). У девушек Севда Велиева и Афаг Султанова (обе 57 кг), Рамиля Кашдаева, Турана Агаева (обе 70 кг).

Теймур Максутов

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