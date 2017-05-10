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Ливия не нашла деньги и не приедет на Исламиаду в Баку 10.05.2017 10:07

Ливия отказалась от участия на 4-х Играх Исламской солидарности.

Как сообщает 1news.az, председатель Олимпийского комитета Ливии Осман Джанейн рассказал Raed TV, что они столкнулись с финансовыми проблемами, кроме того разрушена вся спортивная инфраструктура страны. Он сообщил, что они обратились к правительству за помощью, но не получили ответа.

Игры Исламской солидарности уже стартовали в Баку соревнованиями по футболу и гандболу. Официальная церемония открытия состоится 12 мая. Игры продляться до 22 числа. После отказа Ливии, число стран участников Исламиады сократилось до 56.

Напомним, что в феврале министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов заявлял, что для участия на Исламиаду заявились 50 стран. Азербайджан в свою очередь готов помочь с приездом еще семи странам. Но в дальнейшем, Операционный комитет «Баку-2017» не подтверждал информацию, что Азербайджан покроет чьи-либо расходы. Более того, отмечалось, что странам, которые не находят финансирование, как правило, помогают различные исламские фонды.

Теймур Максутов

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