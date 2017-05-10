Совсем скоро в Баку стартуют IV Игры Исламской солидарности 2017.

Подготовка к этому масштабному мультиспортивному мероприятию, призванному служить свидетельством единства исламского мир, шла в столице Азербайджана на протяжении двух лет. Даже несмотря на то, что вся необходимая для соревнований инфраструктура в стране уже имеется, организационные работы продвигались тщательно и планомерно.

В преддверии Открытия «Исламиады-2017» 12-го мая давайте ещё раз вспомним о том, как зародились Исламские игры, каким образом было принято решение о проведении соревнований в нашей стране и свидетелями каких состязаний на азербайджанских аренах мы с вами станем в ближайшие 20 дней.

Игры Исламской солидарности или Исламиада – это международные спортивные соревнования среди стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), объединяющей 57 стран с населением около 1,5 млрд. человек.

Первые Игры прошли в Саудовской Аравии в 2005 году, однако через 4 года так и не были проведены в Иране, как планировалось ранее. Причиной тому стал конфликт между Ираном и арабскими странами в отношении названия Персидского залива. Третьи Исламские Игры прошли в индонезийском городе Пеканбару в 2013 году.

Азербайджан был выбран страной-хозяйкой Исламиады на VIII отчётно-выборочной конференции Генеральной ассамблеи Спортивной федерации исламской солидарности в городе Джидда 24 июля 2013 года. Церемония официального подписания договора о проведении Исламиады состоялась 7 апреля 2015-го года в Баку.

Заявку на участие в IV Исламских играх солидарности подали 49 Национальных олимпийских комитетов.

В 20-ти видах спорта за 269 комплектов наград будут соревноваться спортсмены из 56-ти стран.

В программу состязаний IV Исламиады, в которой примут участие свыше 3.000 спортсменов, вошли: тяжелая атлетика, плавание, художественная и спортивная гимнастика, баскетбол 3×3, дзюдо, гандбол, атлетика, параатлетика, ушу, прыжки в воду, футбол, настольный теннис, стрельба, волейбол, бокс, греко-римская, вольная борьба, зорхана, таэквандо, вотерполо.

Европейские Игры 2015 года оставили после себя наследие в виде новых, либо модернизированных спорт. объектов. По этой причине вопрос нехватки той или иной спортивной инфраструктуры для «Исламиады» не стоял вовсе.

Среди спортивных объектов, на которых пройдут соревнования в 20-ти дисциплинах «Исламиады-2017», значатся: Олимпийский стадион, стадион им. Тофика Бахрамова, Акватик Центр, Спортивная арена им. Гейдара Алиева, Бакинская теннисная академия, Центр тяжелой атлетики, а также стадионы «Далга Арена» и «Баксель Арена».

Напомним, что Открытие Исламских Игр солидарности состоится 12 мая в 18:30 на Бакинском Олимпийском стадионе

Фарида Расулова



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