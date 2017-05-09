Магомедрасул Меджидов: «На Исламских играх сборная будет бороться за первое общекомандное место»

Один из лидеров сборной Азербайджана по боксу Магомедрасул Меджидов дал интервью официальному сайту Федерации бокса Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, 2-кратный чемпион мира отметил, что будет бороться за золотые медали.

- Как оцениваете готовность команды?

- Тренировки проходят очень хорошо. Сначала готовились в Баку, потов Габале под руководством главного тренера Леонида Лоивского. Могу сказать, что на Исламских играх сборная будет бороться за первое общекомандное место.

- Насколько готовы вы сами?

- У меня были определенные проблемы. Я перенес операцию на колене, из-за чего не мог тренироваться. Но уже несколько месяцев полноценно готовлюсь. Я длительное время нигде не выступал, но готов к Исламиаде. Но бывали времена, когда был готов лучше. Опять-таки, после Рио я нигде не выступал. Но постараюсь удачно выступить на Играх в Баку.

- Какую цель ставите перед собой на Игры?

- В любом случае, ставлю цель – занять первое место. Буду бороться за золото. Пока я не знаю, какие боксеры приедут на игры. Но знаю, что в моей весовой категории есть сильные боксеры из Казахстана, Турции и Марокко. Но пока неизвестно, приедут ли они в Баку.

- Какие планы после Исламиады?

- У нас нет времени строить планы. Через три недели после Исламиады, нас ждет чемпионат Европы, который носит лицензионный характер к чемпионату мира. Для того, чтобы завоевать путевку на чемпионат мира в августе, я должен выступить на континентальном первенстве.

Теймур Максутов