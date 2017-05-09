1news.az уже неоднократно писал о рекордах азербайджанского пауэрлифтера Рамиля Ахмеда.

В марте на чемпионате Азербайджана Рамиль Ахмед добился невероятного достижения, подняв по итогам трех упражнений 1000 кг. В весовой категории до 100 кг, такого добиваются единицы.

Но опытный спортсмен, спустя лишь два месяца не только повторил свое же достижение, но и побил его.

6 мая в Нахчыване прошел международный турнир по пауэрлифтингу и bench press (жим штанги лежа), посвященный 94-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. На турнире приняли участие порядка 100 спортсменов из Азербайджана, Турции, Ирана.

В соревнованиях по bench press первое место занял Хафиз Вердиев. В пауэрлифтинге, по итогам трех упражнений, в экипировочном дивизионе в весовой категории до 100 кг чемпионом стал Рамиль Ахмед. Пауэрлифтер в сумме трех упражнений поднял 1005 кг. Этот результат позволил ему стать абсолютным чемпионом.

Конечно же, не обошлось без рекордов и на этот раз. В приседании со штангой Рамиль Ахмед показал результат 410 кг, установив новый рекорд Азербайджана.

В двух остальных упражнениях он показал результат 260 кг - жим штанги лежа, и 335 кг - становая тяга.

«На самом деле я планировал показать результат гораздо выше, - говорит Рамиль Ахмед, - К примеру, в приседании со штангой я мог поднять 430 кг, жим лежа – 270 кг и 350 – становая тяга. Но мы не до конца смогли адаптироваться к горному климату. Кроме того, у меня опять лопнула мозоль на руке».

Говоря о следующей цели, Рамиль Ахмед отметил, что он намерен побить рекорд Азербайджана по сумме троеборья в своей весовой категории. На данный момент рекорд установлен Хафизом Вердиевым, который поднял 1020 кг. «Я хочу поднять вес 1050 кг».

Теймур Максутов