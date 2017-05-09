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Все 17 объектов проведения Игр «Баку-2017» будут доступны для людей с ограниченными возможностями 09.05.2017 10:53

Все спортивные объекты, где будут проходить IV Игры Исламской Солидарности, оборудованы для свободного доступа людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает Операционный комитет «Баку-2017», доступность для людей с ограниченными возможностями была с самого начала приоритетом при подготовке 17 спортивных площадок к Играм: начиная от специальных зон высадки их с транспорта и до персонала, подготовленного для оказания им помощи в передвижении. В этом смысле «Баку-2017» полностью отвечает соответствующим международным стандартам.

Поддерживая принципы равных возможностей и всеобщего равного доступа, «Баку-2017» предоставляет бесплатные билеты на все спортивные состязания зрителям с ограниченными возможностями, а также их сопровождающим. Билеты для зрителей с ограниченными возможностями на церемонии Открытия и Закрытия поступили в продажу с 1 мая и доступны в любом из пунктов продажи билетов, расположенных по всему Баку.

Зрителям с ограниченными возможностями во время покупки билетов будут предоставлены оборудованные соответствующим образом сидячие места, а также пространство для инвалидных кресел.

Директор отдела по продаже билетов Мириам Богатай сказала: «Что касается спроса на билеты для зрителей с ограниченными возможностями, мы приложили немало сил, чтобы на всех наших спортивных площадках был обеспечен удобный доступ для всех категорий зрителей. Поэтому мы очень рады, что благодаря нашим усилиям наблюдается значительное увеличение объема выдачи таких билетов по сравнению с Баку-2015».

Чтобы добраться до Олимпийского Стадиона, где будут проходить церемонии Открытия и Закрытия, зрители на инвалидных колясках смогут воспользоваться экспресс-автобусами на станциях метро «Кара Караев», «Гянджлик» и «20 января». После церемонии они могут вернуться на тех же экспресс-автобусах обратно.

Отметим, что для зрителей на инвалидных колясках предусмотрен бесплатный проезд на транспорте, при условии предъявления своих билетов на церемонию.

Экспресс автобусы будут работать с 18:00 до 21:00 для перевозки зрителей на церемонию открытия и с момента окончания церемонии до 2 часов ночи. Для зрителей ворота откроются в 18:30, а церемония открытия начнется в 21:00.

В день церемонии закрытия экспресс-автобусы будут работать с 17:00 до 20:00 и с момента окончания церемонии до 02:00. Для зрителей ворота откроются в 17:30, а церемония закрытия начнется в 20:00.

Настоятельно не рекомендуется использовать личные автомобили, чтобы доехать до Олимпийского стадиона. Парковка автомобилей будет запрещена для зрителей как внутри, так и вокруг стадиона, въезд такси к Стадиону также не будет допущен. 

Парковка возле станции метро «Гянджлик» на проспекте Ататюрка будет организована для зрителей на инвалидных колясках, которые желают воспользоваться автобусным маршрутом. Зрителям на инвалидных колясках нужно будет показать свои билеты на церемонию, чтобы получить доступ к парковке.

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