Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов выиграл серебряную медаль на Кубке мира в Ченгду.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Федерацию триатлона Азербайджана, на протяжении предыдущих двух лет он неизменно поднимался на пьедестал почета в Китае, занимая второе место. И прошедший турнир также не стал исключением – Певцов завоевал серебро, отличившись в текущем сезоне на третьем международном старте подряд.

В отличие от предыдущих лет формат Кубка мира в Поднебесной поменялся – если раньше соревнование проходило в рамках одной гонки, то в этом году были предусмотрены полуфиналы. Заняв шестое место в своем полуфинале, Ростислав пробился в основную сетку Кубка мира наряду с еще двадцатью девятью спортсменами. Среди них были победитель Евроигр в Баку Гордон Бенсон из Великобритании, а также его серебряный призер Жоао Сильва из Португалии.

В финальном забеге Певцов показал второй результат, завершив гонку, проходившую в формате суперспринта, с результатом 26 минут 48 секунд. Он на две секунды отстал от австралийца Мэттью Хаузера, который и стал победителем Кубка мира.

Следует отметить, что для Ростислава это третья медаль в сезоне. Ранее он отпраздновал победу на Кубке Европы в Лас-Пальмасе и Открытом чемпионате Африки в Рабате.