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Сахиб Алекперов: «Победа Кирилла на турнире с участием 6 континентальных команд – большой успех» 07.05.2017 20:49

Вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов поделился мнением после завершения традиционного «Тура Азербайджана».

«Велотур получился интересным, - передает 1news.az слова Алекперова. – Впервые в «Туре Азербайджана» участники столкнулись с переменчивой погодой. И дождь, и град… Но природа только украсила соревнование. Главное то, что команды с интересом участвовали в турнире. Как вы видели, у каждого этапа был свой победитель. Хочу поблагодарить технического директора тура Роланда Хофера, первого вице-президента Объединения Европейских Велосипедистов Александра Гусятникова, полицию, местных ИВ и журналистов за помощь в организации «Тура Азербайджана».

Думаю, что повороты понравились велосипедистам. Мы сделали еще один шаг в популяризации Азербайджана в мире. На данный момент идут обсуждения по поводу увеличения этапов «Тура Азербайджана». После этапа Пиргулу, велогонщики отправились отдыхать, мы же пригласили гостей в горы Хызы. Этот маршрут очень понравился им. Думаю, что в следующем году нас ждет еще один интересный тур.   

Наша команда омолодилась, и мы испытали некоторые трудности, связанные с этим. Но я рад, что Кирилл Поздняков оправдал все наши надежды. С таким составом мы добьемся еще больших успехов. До этого мы два раза побеждали в командном зачете. Победа Кирилла на турнире с участием 6 континентальных команд – большой успех.

Мы должны проводить и другие международные соревнования. Но, в первую очередь, нам нужно вырастить своих спортсменов, развивать свою базу. Для этого требуются определенные финансовые средства. Государство нам очень помогает. Если бы не помощь, мы бы никогда не смогли провести такого рода соревнование.

В будущем в состав Synergy Baku могут быть привлечены сильные легионеры, но мы хотим вырастить своих спортсменов. В мае 2015-го года Президент Ильхам Алиев в Велопарке спросил про молодых спортсменов. Я же ответил, что 12 из 16 велосипедистов – местные спортсмены. Глава государства очень обрадовался этому. Местные велосипедисты растут. Недавно наша юношеская команда впервые участвовала в турнире в Польше. Несмотря на это, они очень хорошо выступили там».

Мурад Ахундов

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