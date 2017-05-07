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Велосипедист Synergy Baku выиграл «Тур Азербайджана» 07.05.2017 20:02

Сегодня состоялся последний этап велогонки «Тур Азербайджана».

Как передает 1news.az, последний этап стартовал и завершился в Баку. Участники этапа проехали в общей сложности 158 километров. Быстрее всех до финиша добрался Кристс Нейландс из «Академии велоспорта Израиля». Несмотря на то, что велосипедист Synergy Baku Кирилл Поздняков завершил этап на 48-м месте, он смог сохранить лидерство в общей классификации и выиграл «Тур Азербайджана».

В командном зачете Synergy Baku стал 13-м.

Мурад Ахундов 

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