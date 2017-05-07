Президент Федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов избран в Исполнительный Комитет Европейской Федерации каратэ (EKF).

Как сообщает 1news.az, Баширов был избран на этот пост в рамках Конгресса Европейской Федерации каратэ, прошедшем в турецком городе Коджаели.

Также на пост главы EKF был переизбран Антонио Эспиноз. Он отметил, что включение каратэ в программу Первых Европейских Игр в Баку положительно сказалось на популяризации этого вида спорта.

На Конгрессе также было объявлено о проведение 55-го чемпионата Европы по каратэ в Баку в 2020-м году.

Мурад Ахундов