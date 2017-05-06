Мужская и женская сборные Азербайджана по вольной борьбе завершили выступление на чемпионате Европы в Сербии.
Как сообщает 1news.az, обе сборные заняли второе общекомандное место.
Вчера на ковер вышли 2 борца в мужском зачете и две девушки. Лучший результат показал Джамаледдин Магомедов (125 кг), который в финале уступил олимпийскому чемпиону Таха Акгюлю.
Руслан Дибиргаджиев (70 кг) стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы. В поединке за третье место Дибиргаджиев нанес поражение Адриану Ионуту Мойсе (Румыния, 5:0).
В женском зачете двум нашим спортсменкам не удалось завоевать бронзовые медали. Наталья Синишин (58 кг) потерпела поражение от Эмес Барака (Венгрия, 2:6), а Элис Манолова (69 кг) уступила Селене Ларок (Франция, 0:7).
Теймур Максутов