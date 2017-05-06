Мужская и женская сборные Азербайджана по вольной борьбе завершили выступление на чемпионате Европы в Сербии.

Как сообщает 1news.az, обе сборные заняли второе общекомандное место.

Вчера на ковер вышли 2 борца в мужском зачете и две девушки. Лучший результат показал Джамаледдин Магомедов (125 кг), который в финале уступил олимпийскому чемпиону Таха Акгюлю.

Руслан Дибиргаджиев (70 кг) стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы. В поединке за третье место Дибиргаджиев нанес поражение Адриану Ионуту Мойсе (Румыния, 5:0).

В женском зачете двум нашим спортсменкам не удалось завоевать бронзовые медали. Наталья Синишин (58 кг) потерпела поражение от Эмес Барака (Венгрия, 2:6), а Элис Манолова (69 кг) уступила Селене Ларок (Франция, 0:7).

Теймур Максутов