Продолжается Чемпионат Европы по борьбе среди взрослых, проходящий в сербском Нови Саде.

Как передает 1news.az со ссылкой на сайт Федерации борьбы Азербайджана, в первые 2 дня соревнований наши борцы завершили, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Золото на счету Марии Стадник (48 кг) и Георгия Эдишерашвили (57 кг), Александр Гостиев (86 кг) серебряный призер, бронза на счету Татьяны Омельченко (60 кг).

На третий день соревнований выступили девушки борцы в весе до 55 и 75 кг., а также «вольники» в весовых категориях до 61. и 74 кг. Наши борцы завершили день, завоевав 1 серебряную и 1 бронзовую награды.



Представительница Азербайджана в весе до 55 кг. в женской борьбе Алена Колесник одолев соперниц из Турции и Германии, в напряженной полуфинальной встрече уступила болгарке. В матче за бронзу соперницей Алены была сербская спортсменка. Одержав победу с явным преимуществом всего за 48 секунд наша спортсменка стала бронзовым призером Европейского чемпионата.



Выступающий в весе до 74 кг. в вольной борьбе Мурад Сулейманов одолев по очереди спортсменов Испании, Франции и России, вышел в финал. В матче за золото его соперником был опытный турецкий атлет Сонер Демирташ. Схватка, прошедшая в напряженной борьбе завершилась в пользу соперника. Выступающий впервые на официальном соревновании среди взрослых Мурад Сулейманов завоевал серебряную медаль Евро.

Мурад Ахундов