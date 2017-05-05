Рауф Мамедов, являвшийся помощником Шахрияра Мамедъярова на победном для него турнире «Shamkir Chess», в интервью официальному сайту Мемориала Вугара Гашимова рассказал о подготовке о старту. Он отметил, что помогать Шахрияру было непросто.

«Нас связывают многолетние узы дружбы, - передает 1news.az слова Мамедова. - После того, как Мамедъяров получил приглашение в Шамкир, он сказал, что хотел бы отправится на турнир вместе со мной. Чтобы я находится рядом с ним и как тренер, и как друг. Для нас главное – хорошее настроение и атмосфера. Это одно из важнейших условий шахмат. Когда перед партией ты пребываешь в хорошем настроении, данное обстоятельство отражается и на игре. Ко всем встречам готовились вместе. Работать вместе с Шахрияром – это трудно и ответственно одновременно. Ведь он – один из ведущих гроссмейстеров планеты.

В Шамкире Мамедъяров продемонстрировал потрясающую игру. Не выигрывал белыми фигурами, зато черным цветом переиграл трех сильнейших соперников. У двух из них – Со и Крамника – рейтинг превышает 2800. После третьего тура, в котором был переигран Павел Эльянов, я рекомендовал Шахрияру больше не применять подобный дебют на турнире. Потому что изначально ситуация на доске выглядела для Мамедъярова не лучшим образом. Надо было вносить коррективы. Он прислушался к моему совету в пятом туре, когда применил нестандартные ходы против Харикришны.

У Шахрияра свой неповторимый стиль игры – он думает только об атаке. Так рисковать тоже не совсем правильно. При этом, даже будучи лидером, в следующем туре настраивается исключительно на максимальный результат. В каждой встрече он борется за победу, но сделать это очень сложно. Я неоднократно говорил: «Играй спокойно, не торопись». Поэтому поражение от Войташека в восьмом туре оказалось довольно болезненным. Шахрияр как следует не подготовился, возможно, просто был уставшим. Не проверил до конца все варианты. В тех позициях, которые мы изучали, игра протекала по-другому. Как бы то ни было, главным остается конечный результат. Очень рад, что мой друг стал первым на «Shamkir Chess 2017». Это была достойная победа и Мамедъяров доказал свою силу.

В ходе рабочего процесса с ним я приобрел большой опыт. Мы играем с ним в схожем ключе. Просматривая компьютерный анализ, прикидывали различные варианты. Затем начиналось обсуждение и очень часто мы останавливались на одном и том же варианте. Для меня это был интересный процесс и одновременно я учился. К тому же Шахрияр не только сильный гроссмейстер, но и прекрасный человек.

Что касается моих собственных планов, то сыграю на чемпионате Европы, который стартует 29 мая. В ближайшее время отправлюсь на несколько дней на Украину. Считаю, что опыт, полученный в Шамкире, поможет мне на чемпионате континента. Возможно вы не поверите, но блестящее выступление Мамедъярова отразилось и на мне. Поэтому хочу как можно лучше сыграть на предстоящем первенстве».

Подготовил Мурад Ахундов