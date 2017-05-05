Сегодня завершился третий этап велогонки «Тур Азербайджана».

Как сообщает 1news.az, третий этап стартовал и завершился в Габале. Участники велогонки проехали 187 километров. Победителем стал экс-велосипедист Synergy Baku Матей Мугерли, ныне выступающий за австрийскую команду «Амплатц».

Вторым финишировал израильтянин Михкел Раим, третьим же стал Виталий Бутс из «Колсса».

Несмотря на это, велосипедист Synergy Baku Кирилл Поздняков сохранил за собой лидерство в генеральной классификации.

Мурад Ахундов