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Сахиб Алекперов: «Наша команда усердно готовилась к «Туру Азербайджана» 04.05.2017 17:32

Вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана и глава организационного комитета турнира Сахиб Алекперов ответил на вопросы журналистов во время второго этапа «Тура Азербайджана».

«Во время второго этапа, длина которого составляла 187 километров, было много горных участков, - передает 1news.az слова Алекперова. - Радует, что все наши спортсмены добрались до финиша. Победителем всегда становится сильнейший. Им сегодня был Кирилл Поздняков.

Также он лидирует в общем зачете, что радует нас. Мы надеемся, что Поздняков продолжит успешное выступление. Наша команда (Synergy Baku - ред.) усердно готовилась к «Туру Азербайджана». У нас очень молодая команда, и мы надеемся на лучшее.

Перед Исламскими Играми эта победа была очень важна. Сейчас все внимание мира обращено в сторону Азербайджана. Вчера на сайте телеканала «Евроспорт» была опубликована статья о «Туре Азербайджана». Это подтверждает большой интерес к соревнованию».

Мурад Ахундов

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