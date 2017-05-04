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Кирилл Поздняков: «Постараюсь выиграть «Тур Азербайджана» 04.05.2017 16:59

Победитель второго этапа «Тура Азербайджана» Кирилл Поздняков прокомментировал свою победу.

«Буду стараться продолжить успешное выступление и выиграть «Тур Азербайджана», - передает 1news.az слова Позднякова. - В прошлом году второй этап выиграл Максим Аверин. Несмотря на это, мы не обсуждали с ним ту гонку. Тактика SynergyBaku в связи с моей победой также не изменится. Наша цель -выиграть командное соревнование. Из оставшихся этапов самые большие шансы на победу у меня на четвертом этапе».

Мурад Ахундов

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