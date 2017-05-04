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Баскетболисткам разрешили играть в хиджабах 04.05.2017 16:41

Международная федерация баскетбола (ФИБА) разрешила женщинам выступать в хиджабах на соревнованиях.

Как сообщают РИА Новости, новые правила вступят в силу с 1 октября.

Головной убор должен быть белым, черным или соответствовать цвету униформы, а также не покрывать полностью или частично какую-либо часть лица (глаза, нос и т.д.).

ФИБА отмечает, что правила разработаны с учетом безопасности спортсменок.

«Новое правило объясняется тем фактом, что традиционные правила ношения одежды в некоторых странах, в которых содержится призыв о покрытии головы и / или всего тела, были несовместимы с предыдущими правилами ношения головного убора», - заявили в ФИБА.

Предыдущее предписание организации запрещало хиджабы «по соображениям безопасности». Эти правила несколько лет назад вызвали скандал: баскетбольная сборная Катара отказалась из-за них участвовать в Азиатских играх-2014.

В то же время ФИБА «дала высокую оценку историческому моменту», который произошел в Иране 13 апреля. Тогда организация провела тестовую игру баскетболисток в хиджабах, а иранские мужчины впервые стали свидетелями женских спортивных состязаний.

1news.az

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