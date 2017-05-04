Пока весь мир следит за развитием событий на велотуре в Италии, континентальный пелотон собирается также принять участие в менее известных, но набирающих все большую популярность гонках. На таких, как «Тур Азербайджана», который проходит с 3 по 7 мая.

Поиск будущих профессионалов

«Тур Азербайджана» – это прекрасная возможность открыть будущих звезд, таких, как Примож Роглич, одержавший победу в 2015 году, и особенно Ильнур Закарин, ставший победителем в 2014-м. Известность словенец и россиянин получили именно после победы в «Туре Азербайджана», которая стала поворотным моментом в карьере каждого из них.

Аналогичная ситуация была и у Михаэля Шварцманна, одержавшего победу на последнем этапе гонки 2016 года за несколько месяцев до участия в «Вуэльте», где ему совсем чуть-чуть не хватило до абсолютного успеха. Итак, что нас ждет в 2017-м? В центре внимания окажутся американец Ансель Дики (22 года, CCB Velotooler) и Вадим Пронский из Казахстана (18 лет, Astana City), каждый из которых подает многообещающие надежды.

Знакомство с подъемом на Пиркули, достойным велогонок мирового Тура

Это не единственное препятствие, которое придется преодолеть участникам «Тура Азербайджана», однако оно, бесспорно, является самым трудным. Протяженность подъемов к Исмаиллам превышает 5 км. Последний подъем к Габале представляет собой участок с незаметным на первый взгляд наклоном, который даже спринтеры не могут преодолеть быстро. Основной, четвертый, участок соревнований в Азербайджане ведет в Пиркули и проходит на высоте 1300 м.

Поэтому гонщикам приходится преодолевать подъем со скоростью 18 км/ч по наклону в среднем 4%. Но не стоит полагаться на усредненное значение. Дорога очень неравномерная: где-то с середины подъема начинается плоский участок длиной 2 км, а в паре километрах до финиша угол наклона превышает 8%. Идеально для фаворитов, чтобы увеличить разрыв. Впрочем, именно здесь в 2014 году Закарин одержал победу.

Шанс увидеть бывших лидеров на трассе

Если с привлечением звезд пелотона на континентальных соревнованиях возникают трудности, то прославившиеся в прошлом знаменитости, которые в настоящее время заняты в небольших командах, встречаются здесь гораздо чаще.

Также снова можно будет увидеть на старте француза Дамьена Монье (Bridgestone Anchor Cycling), бывшего победителя этапа «Джиро д’Италия» 2010-го, а также россиянина Эдуарда Ворганова (Велосипедный клуб «Минск»), ставшего 12-м в Туре в 2012-м.

Возможность познакомиться с Азербайджаном

Это может показаться очевидным, но организация такого мероприятия, как «Тур Азербайджана», транслируемого по телевидению, – это, прежде всего, возможность для жителей страны повысить ее популярность, как это происходит на «Тур де Франс». Традиционный проезд через Крепостной город в Баку (внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО) и старый квартал в столице с узкими мощеными улочками напомнят любителям велоспорта проезд по Сиене на гонках «Страде Бьянке».

Также вы побываете в Габале, прекрасном туристическом городе Азербайджана, в котором представлен футбольный клуб, выбивший «Лилль» из Лиги Европы и заставивший понервничать «Сент-Этьен». Стоит упомянуть Девичью башню и крепость в регионе Исмаиллов, расположенную на втором этапе соревнований.

Уникальные майки спортсменов

Вам нравятся майки некоторых велокоманд наподобие Quick-Step Floors? Вы считаете, что некоторые из них получились не особо удачными? Обратите внимание на майки континентальных команд. Есть среди них и уникальные.

Eurosport