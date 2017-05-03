В сербском Нови Саде стартовал чемпионат Европы по борьбе среди взрослых.

Как передает 1news.az со ссылкой на сайт Федерации борьбы Азербайджана, в первый день выступили «вольники» в весовых категориях 57 и 86 и девушки борцы в весе 48 и 63 кг. Наши борцы завершили день, завоевав 2 золотые и 1 серебряную награды.



Наш представитель в весе до 57 кг. Георгий Эдишерашвили, одолев соперников из Беларуси, Франции и России, пробился в финал. В решающей встрече соперником нашего спортсмена был представитель Румынии. Не оставив сопернику ни единого шанса, Георгий Эдишерашвили завоевал золотую медаль чемпионата Европы.



Выступающий в весе до 86 кг. Александр Гостиев выбив из борьбы представителей Польши, Армении и в полуфинале Турции, вышел в финал. Уступив в решающей встрече российскому спортсмену, наш атлет завоевал серебряную медаль соревнований.



5-ти кратная чемпионка Европы, защищающая честь нашей страны в соревнованиях девушек в весовой категории до 48 кг. Мария Стадник на пути к финалу одолела всех соперниц. Одержав по очереди победы с явным преимуществом над представителями Польши, Турции и Румынии, пробилась в финал. В решающей встрече Стадник досрочно победила украинку Илону Семкив и в шестой раз завоевала титул чемпионки Европы.

Мурад Ахундов