Сборная Азербайджана по дзюдо усилилась новыми именами из Монголии и Украины.

Как передает 1news.az, отныне монгольские дзюдоистки Эрдэнэбат Базаррагча (48 кг), Пурэвсурэн Буянхишиг (52 кг), Мунхцедев Ичинхорлу (57 кг) и украинка Ирина Киндзерская (+78 кг) будут выступать под азербайджанским флагом.

Во время встречи со новыми членами сборной вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садых Садыхов пожелал удачи дзюдоисткам на предстоящих Исламских Играх и других международных соревнованиях.

Мурад Ахундов