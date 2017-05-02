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Сборная Азербайджана усилилась монгольскими дзюдоистками – ФОТО 02.05.2017 21:47

Сборная Азербайджана по дзюдо усилилась новыми именами из Монголии и Украины.

Как передает 1news.az, отныне монгольские дзюдоистки Эрдэнэбат Базаррагча (48 кг), Пурэвсурэн Буянхишиг (52 кг), Мунхцедев Ичинхорлу (57 кг) и украинка Ирина Киндзерская (+78 кг) будут выступать под азербайджанским флагом.

Во время встречи со новыми членами сборной вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садых Садыхов пожелал удачи дзюдоисткам на предстоящих Исламских Играх и других международных соревнованиях. 

Мурад Ахундов  

 

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