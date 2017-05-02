Сегодня в Республиканском Велотреке состоялась преcc-конференция, посвященная Tour d’Azerbaidjan-2017, с участием вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиба Алекперова и технического директора турнира Роланда Хофера.

Глава оргкомитета велотура и вице-президент Федерации Сахиб Алекперов подробно рассказал о Tour d’Azerbaidjan-2017. Он отметил, что велотуры, в отличие от соревнований в других видах спорта, тянутся на сотни километров, проходя через районы, города, поселки и села, что важно для пропаганды нашей страны на международном уровне.

Отметим, что Tour d’Azerbaidjan-2017, посвященный памяти Общенационального Лидера Азербайджана Гейдара Алиева, состоится при поддержке Министерства Молодежи и Спорта, Национального Олимпийского Комитета и Всемирного Союза Велосипедистов. Организатором турнира является Федерация велоспорта Азербайджана.

В этом году на турнире примут участие 22 команды из 18 стран мира. На первом этапе участники проделают путь от Баку до Сумгайыта (150 км).

В отличие от предыдущих велотуров Tour d’Azerbaidjan, в этом году спортсмены также должны будут преодолеть перевел Агсу.

Технический директора турнира Роланд Хофер выразил уверенность в организации велотура на высоком уровне: «Я уверен, что Tourd’Azerbaidjan-2017 пройдет на высоком уровне, как и прежде. Не сомневаюсь, что гости Азербайджана уйдут отсюда с самыми лучшими воспоминаниями».

Мурад Ахундов