За 55 дней до начала Гран-при Баку по Формуле 1 на Приморском бульваре состоялся флешмоб волонтеров.

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Baku City Circuit, волонтеры проинформировали горожан и гостей Баку о Гран-при Баку и пригласили их принять участие в столь знаменательном событии. Мероприятие вызвало огромный интерес среди бакинцев.

Помимо этого, гостем волонтеров стал известный исполнитель, посол Гран-при Азербайджана Мири Юсиф. Рассказав о своем пути успеха, он отметил важность таких мероприятий: «Никогда не сдавайтесь! В моей жизни было много неудач, но я всегда работал над собой и добивался успеха».

Известный певец ответил на многочисленные вопросы волонтеров, спел с ними песни и сфотографировался на память.

Мурад Ахундов