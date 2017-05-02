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Уэсли Со: «Шахрияр был достоин победы» 02.05.2017 14:56

Участник «Shamkir Chess 2017» Уэсли Со поделился итогами турнира в интервью официальному сайту Мемориала Вугара Гашимова.

«Сложно говорить о своем выступлении, оно получилось не таким, как планировал изначально, - передает 1news.az слова американского шахматиста. - На старте проиграл Шахрияру Мамедъярову – совершил ошибку, которую он не простил. Если оценивать свою игру по пятибалльной системе, то поставлю себе 3,5. В заключительных турах необходимо было играть на результат, одерживать победы. Но не смог этого сделать. А выиграй я в заключительной партии турнира, то судьба первого места могла решиться на тай-бреке. Я понимал, что Шахрияра на финише устроит и ничья. А в восьмом туре был настроен обыграть Теймура Раджабова, против которого играл белыми фигурами. Но не получил какого-либо преимущества, а Теймур прекрасно защищался. После этого шансы побороться за первое место понизились».

Хотел бы поблагодарить организаторов Мемориала Вугара Гашимова, «Synergy Group» – Шамкир стал для нас родным городом. На турнире шла бескомпромиссная борьба, все хотели бороться за победу. Это турнир достоин имени Вугара. Я прекрасно помню В.Гашимова – когда я только начинал свой путь в шахматах, он уже был звездой. Это карьере для многих является примером. Он применял интересные дебюты и всегда относился с уважением к соперникам.

Поздравляю Шахрияра Мамедъярова с победой. Это была достойная победа. Он не прощал ошибок, во всех партиях действовал на максимуме, обыграл такого грозного соперника, как экс-чемпион мира Владимир Крамник. В последний день турнира увидел отца Шахрияра, который был очень рад победе своего сына. Я тоже поздравил его. Поздравляю Мамедъяровых!».

Мурад Ахундов

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