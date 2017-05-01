30 апреля в нашей столице под девизом «Победи ветер!» прошел «Бакинский Марафон 2017».

Целью мероприятия, организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, является оказание поддержки развитию спорта, а также объединение людей во имя благородных идей.

Марафон, который уже второй год подряд с успехом проходит в Баку, имеет все шансы стать знаковым событием в жизни города. Подобные массовые забеги на длинные дистанции, направленные на пропагандирование здорового образа жизни, практикуются во многих точках земного шара.



Афины, Берлин, Лондон, Бостон, Париж, Стокгольм, Барселона – все эти города проводят свои ежегодные марафоны, на которые съезжаются профессионалы и любители со всей планеты. Баку уже сделал, как минимум, два успешных шага на пути к тому, чтобы встать в один ряд с этими «марафонскими» мегаполисами.

«Бакинский марафон-2017», в котором приняли участие более 13.000 человек, охватил расстояние в 21 километр - от Площади Государственного флага до Бакинского Олимпийского стадиона, где находилась фан-зона соревнований.

В забеге приняли участие более 1000 иностранных граждан. В их числе были, как работающие и проживающие в Азербайджане экспаты, так и люди, приехавшие из стран ближнего зарубежья специально из-за нашего марафона.

Отметим, что Лейла Алиева — вице-президент Фонда Гейдара Алиева, участвовавшая в «Бакинском марафоне 2016», также прошла регистрацию и приняла участие в нынешнем забеге вместе со своей сестрой Арзу Алиевой.

Среди участников марафона были замечены звёзды азербайджанского спорта и шоу-бизнеса, а также видные спортивные функционеры, чиновники и представители бизнес-сегмента страны.

Главный редактор информационного агентства 1news.az Рахман Гаджиев также принял участие в забеге.

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, во второй раз принимающий участие в Бакинском марафоне, высоко оценил ценность подобных мероприятий:

«Здесь представители различных профессий, спортсмены и любители, люди из разных индустрий могут конкурировать плечом к плечу. Но дело не только в конкуренции, но и в здоровом образе жизни, который нужен каждому из нас. Посмотрите - воскресный день, светит солнце, прекрасный вид города Баку и живописная Набережная. Такие дни словно созданы для пробежек. В прошлом году я пробежал 21 км за 2 часа 7 минут, и каждый год буду стараться совершенствовать этот результат».

Операционная компания Baku Сity Сircuit своё участие в «Бакинском марафоне-2017» приурочила к благотворительной акции по сбору средств на лечение 9-ти летней Лейлы Рафизаде, которая страдает пороком сердца:

«Мы участвуем в марафоне, так как одной из основных миссий BCC является пропаганда здорового образа жизни. Наша группа из 23 человек усилено готовилась к этому мероприятию на протяжении двух месяцев для того, чтобы успешно выступить. Вторая цель нашего участия – это благотворительность. Мы регулярно занимаемся сбором средств для больных детей, и на этот раз операция на сердце нужна маленькой Лейле. Посредством участия в марафоне мы хотим привлечь внимание к этой проблеме», - рассказала в комментарии для 1news.az глава департамента человеческих ресурсов BCC Ирана Ахмедова

Ещё один двукратный участник марафона - шоумен Мурад Дадашов - поделился с нами своими впечатлениями

«Я вижу просто сумасшедший ажиотаж в этом году. Если в прошлом году все пришли просто посмотреть, то сейчас люди приходят конкретно соревноваться. Многие хотели и меня увидеть на финише, поэтому я много готовился и хорошо питался (смеется).

Сегодня я увидел тут много спортсменов. Даже для профессионалов подобный забег – это вызов и отличный тест на выносливость. Я здесь вместе со своими ребятами из M Group Production, и в нашем коллективе одна из самых взрослых участниц марафона 80-летняя Ася Байрамова. Меня радует, что возрастной ценз участников в этом году значительно расширился – это замечательная тенденция».

Также среди участников марафона был и руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев:



«В первую очередь, хочу поблагодарить Лейлу Алиеву, которая выступила с подобной инициативой. Это является демонстрацией единства: молодежь, иностранные гости нашей страны, мы бежали марафон все вместе. Хоть я и не занял призового места, но смог пробежать всю дистанцию и справиться с задачей. Очень этому рад», - сказал Гаджиев журналистам.

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Победителем «Бакинского марафона-2017» среди мужчин стал турок Вейси Аслан. 2-е место также занял гражданин Турции Узерь Сёйлемез, а на 3-ю ступень пьедестала почёта взошёл россиянин Владислав Демьянов.

Среди женщин 1-е место завоевала турчанка Айла Кирич Али, 2-е место у Валентины Полтавска из Украины, а 3-е у Ханым Персины из Ирана.

Отметим, что обладатель первого места в каждой из категорий получили награду в размере 3000 AZN, второго места - 2000 AZN, третьего места - 1000 AZN. Также призёрам были вручены подарки, медали и сертификаты.



Помимо этого, шестерым участникам марафона, занявшим 4, 5 и 6 места в мужской и женской категориях, были вручены билеты в путешествие на двоих с возможностью выбора европейской страны. Обладатели 7 и 8 мест получили различные подарки от спонсоров марафона.

Директор «Sport Marketing Group», исполнитель проекта Аяз Ахмедов акцентировал внимание на растущем интересе к Бакинскому марафону:

«В прошлом году в забеге приняли участие более 7.000 человек, а в этом году количество зарегистрированных участников достигло 13. 200. То есть, желающих пробежать 21 км стало почти вдвое больше. Помимо этого, в 2017 году увеличилось и количество иностранных участников – 1000 человек. Причём, многие приехали на наш марафон специально из России, Украины, Грузии. Один из этих иностранных участников пробежал уже 30 марафонов и наш забег стал для него 31-ым. Внимание к марафону подобных любителей один из главных показателей растущего интереса».

Фарида Расулова