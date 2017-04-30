Сегодня в Шамкире состоялся заключительный 9-й тур 4-го по счету Мемориала Вугара Гашимова, где Шахрияр Мамедъяров задавал тон на протяжении всего турнира, посвященного памяти азербайджанского гроссмейстера.

Однако в 8-ом туре Шахрияр неожиданно уступил польскому шахматисту Радославу Войташеку. Но это не помешало Мамедъярову уверенно обыграть сегодня болгарина Веселина Топалова (0,5:0,5), и стать победилем Меморила.

Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом:

Шахрияр Мамедъяров – 5,5 очков.



Уэсли Со, Веселин Топалов – 5 очков.



Радослав Войташек, Сергей Карякин, Майкл Адамс - 4,5 очков.

Теймур Раджабов, Владимир Крамник – 4 очка.

Павел Эльянов, Пентала Харикришна – 3,5 очков.

Фарида Расулова