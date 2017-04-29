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Baku City Circuit приурочил участие в «Бакинском марафоне-2017» к благотворительной акции 29.04.2017 17:19

С целью пропаганды здорового образа жизни и сбора денег на благотворительность, группа сотрудников Операционной компании Baku City Circuit (BCC) примет участиев «Бакинском марафоне-2017», который пройдет 30 апреля.

Группа из 23 сотрудников BCC, участвующая в забеге под девизом “Беги во имя здоровья!”,приурочила свое участие к сбору средств на лечение 9-летней Лейлы Рафизаде, которая страдает пороком сердца.

Глава департамента человеческих ресурсов BCC и участник «Бакинского марафона-2017» Ирана Ахмедова призывает всех поддержать команду BCC и сделать пожертвование:

«Пропаганда здорового образа жизни, развитие молодежи ипроведение мероприятий во имя блага–одни из основных ценностей компании BCC. Присоединившись к бакинскому марафону и руководствуясь своими ценностями, команда BCCприглашает всех протянуть руку помощи Лейле и передать пожертвования на ее лечение!»

Участие в марафоне уже стало традицией для сотрудников BCC. Бегуны предстоящего марафона - Аян Агаева и Бюлент Озердим - также являются участниками международных марафонов. В прошлом году команда BCC приняла участие в Бакинском марафоне тремя сотрудниками и Аян Агаева заняла 21-е место среди женщин-бегунов.

Проведение благотворительных акций стало традицией. Так, в рамках благотворительной ярмарки «Холодные руки, горячее сердце», которое состоялось в декабре 2016 года, компания BCC собрала 3500 манатов для лечения маленькой Зейнаб, страдавшей врожденными заболеваниями. Теперь Зейнаб чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку.

В рамках предстоящей кампании BCC поставила перед собой цель собрать 3500 манатов для покрытия расходов на операцию Лейлы Рафизаде. Все собранные средства будут переданы общественной организации “Uşaqların Xoşbəxt Gələcəyi”.

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