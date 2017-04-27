Мария Шарапова одержала свою первую победу после длительной дисквалификации за употребление допинга.

На турнире WTA в Штутгарте она уверенно обыграла итальянку Роберту Винчи. Матч, продолжавшийся 1 час 45 минут закончился со счетом: 7:5, 6:3 в пользу Шараповой.

Российский спортивный телеканал «МАТЧ ТВ» сделалрепортаж о Марии, взяв у неё эксклюзивное интервью после первой победы за 15 месяцев отстранения от тенниса.

Напомним, что в следующем круге турнира Шарапова сыграет против соотечественницы Екатерины Макаровой.

Фарида Расулова