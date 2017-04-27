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В России кыргызскому бойцу пригрозили депортацией за несогласие с итогами поединка – ВИДЕО 27.04.2017 15:49

Боец из Кыргызстана Дастан Шаршеев отказался покидать ринг турнира в Казани после засчитанного ему поражения.

Главный рефери, убеждая бойца покинуть ринг, сказал, что его могут депортировать.

В четвертом решающем раунде 1/8 финала Боев по правилам TNA Шаршеев встретился с россиянином Антоном Калининым. По окончании раунда коллегия судей вынесла решение в пользу российского бойца,  сообщает Kloop.kg.

Шаршеев с таким исходом не согласился и отказался покидать ринг, на котором должен был состояться следующий поединок.

Под гул трибун кыргызстанец несколько минут оставался на ринге, после чего пришла охрана. На ее уговоры уступить место другим бойцам он также не согласился.

Рефери сказал, что отказ уйти с ринга может привести к депортации.

«Тебя сейчас просто депортируют и обратно не пустят в страну. Или же закроют. Смысл какой?» – сказал он.

Но и его слова Шаршеева не убедили, он отобрал у ведущего соревнований микрофон и обратился к публике.

«Добрый вечер, дорогой Татарстан! Я здесь уже во второй раз, люди здесь очень добрые. Я хочу сказать, что вы все видели, я выиграл. TNA – турнир, в котором все должно быть справедливо, в котором должны быть справедливые судьи, справедливый главный судья. А сегодня разве было справедливо? [Зрители отвечают «Нет!»] Так задайте себе вопрос: где в этом мире справедливость? Где она? Или имеет значение цвет моей кожи? Спасибо вам всем, что болели. С вами был Дастан!» – сказал боец.

Только после этих слов под гул трибун Шаршеев покинул ринг и добавил: «Алга, Кыргызстан!»

Бои по правилам TNA – соревнования, которые проходят круглый год в стенах Ледового дворца спорта в городе Казань. Правила турнира подразумевают использование ударной техники ведения боя, заимствованной из карате и кикбоксинга.

Каждый поединок длится три раунда, а при ничейном результате проводится один дополнительный трехминутный раунд, в котором и выявляется победитель.

А.А.

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