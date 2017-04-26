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Мария Шарапова возвращается в большой теннис после 15-ти месяцев дисквалификации 26.04.2017 12:56

Сегодня российская теннисистка Мария Шарапова впервые за последние полтора года примет участие в турнире WTA.

Напомним, что 15 месяцев назад Шарапова была дисквалифицирована за употребление мельдония. Срок отстранения от большого тенниса истёк сегодня, 26 апреля. 

На своей страничке в Instagram Шарапова разместила свою детскую фотографию с надписью «4.26.2017 – это просто цифры».

Возвращение Марии на международную арену состоится на турнире в Штутгарте. Свой первый официальный матч после дисквалификации теннисистка проведет сегодня вечером против итальянки Роберты Винчи. 

Отметим, что организаторы турнира в Штутгарте предоставили российской теннисистке wild card для участия в основной сетке.

Фарида Расулова

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