Вчера в Шамкире состоятся партии пятого тура Мемориала Вугара Гашимова.

Как сообщает 1news.az, в отчетном туре Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграли вничью со своими соперниками. Шахрияр Мамедъяров черными фигурами поделил очки с Пенталой Харикришной. В свою очередь, Теймур Раджабов белыми сыграл вничью с Майклом Адамсом.

Остальные партии тура завершились так:

Уэсли Со – Владимир Крамник 1:0

Сергей Карякин – Веселин Топалов 1:0

Павел Эльянов – Радослав Войташек 0,5:0,5

После пяти туров у Шахрияра Мамедъярова 3 очка, и он продолжает лидировать на пол очка меньше у Павла Эльчнова и Майкла Адамса. У Теймура Раджабова 2 очка и он пока предпоследний.

Теймур Максутов