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Алексис Санчес принял азербайджанское гражданство 26.04.2017 16:46

Знаменитый кубинский легкоатлет Алексис Копельо Санчес принял азербайджанское гражданство.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, эту новость также подтвердил главный тренер сборной Азербайджана по легкой атлетике Магеррам Султанзаде. По его словам, кубинский прыгун получил от Международной Федерации Атлетики разрешение выступать за нашу национальную команду: «Мы, согласно правилам, прождали три года для представления Копелло Азербайджана. В этот период Алексис не принимал участия в каких-либо соревнованиях. Больше нет никаких проблем для представления им нашей страны».

После прихода 31-летнего спортсмена количество известных атлетов по прыжкам в длину в три толчка в сборной Азербайджана достигло двух человек. До того на международные соревнования отправлялся Назим Бабаев. 

По мнению Султанзаде, появление нового атлета не отрицательно, а положительно скажется на уровне подготовки Бабаева: «Когда Назим был один, в его результатах не было роста. Но теперь увеличится конкуренция. Хотя Копельо три года не выступал, зимой на тренировках показал результат 17,10 метров. Подразумевается участие обоих спортсменов в организуемых в Баку IV Играх исламской солидарности».

Отметим, что Алексис Копельо Санченс был победителем Панамериканских игр в 2011 году и бронзовым призером чемпионата мира в 2009 году. Он участвовал в летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году, но не попал в число призеров. Наилучший результат Копельо – 17,68 метров.

Мурад Ахундов 

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