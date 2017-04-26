В пятом туре Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире, организованного «Synergy Group», азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сыграл вничью с Майклом Адамсом.

Как сообщает 1news.az, по завершении встречи Теймур дал интервью официальному сайту «ShamkirChess 2017».

- Позади остались пять туров. Как оцениваете выступление на турнире?

- После пяти туров в моем активе два очка. Безусловно, можно сыграть и еще лучше и пока об итогах турнира говорить рано. Впереди еще четыре тура и после них уже можно будет сделать резюме. Хочу сыграть в Шамкире как можно лучше, но порой не все задуманное получается.

- От вас всегда ждут победы. Но можно сказать, что в последних турнирах, включая Шамкир, вам тяжело даются победы. Тяжело играть под психологическим давлением?

- На Мемориале В.Гашимова собрались сильные гроссмейстеры. В такой компании играть на победу довольно непросто. В первом туре уступил черными фигурами Павлу Эльянову, а когда проигрываешь на старте, собраться затем очень трудно. Не во всех соревнованиях удается побеждать. Прекрасно понимаю, что от меня ждут только успеха, однако я не ощущаю давления. Наоборот, в Шамкире играть очень приятно. Здесь для участников созданы все условия. На днях и Шахрияр Мамедъяров отметил, что играть в дома всегда приятно. А когда не идет игра порой пеняют на родные стены.

- Победителем прошлогоднего турнира «Shamkir Chess» является Шахрияр Мамедъяров. В этом году с игрой Шахрияра и Теймура болельщики связывают большие надежды. Насколько высоки шансы отпраздновать победу на турнире?

- В первую очередь хочу поблагодарить «Synergy Group» за проведение соревнования на высочайшем уровне. По традиции, здесь собираются сильнейшие. Со стороны организаторов проделана огромная работа. Супертурнир в Шамкире занимает видное место в мировом шахматном календаре. И такие старты повышают интерес к шахматам в Азербайджане. Что касается вашего вопроса, то когда азербайджанские шахматисты играют хорошо, то и шансы одержать победу довольно высоки. В прошлом году я был очень рад победе Шахрияра в Шамкире, когда он на тай-бреке обыграл Фабиано Каруану. В этом году также постараемся. Когда азербайджанские гроссмейстеры побеждают дома, то как правило довольны бывают и болельщики, и организаторы.

- Согласно рейтингу, Уэсли Со и Владимир Крамник являются фаворитами. А кто по-вашему является главным претендентом на победу в Шамкире?

- Перед турниром, как правило, всегда обсуждается рейтинг участников. Согласно показателям, Со и Крамник являются первыми и вторыми номерами соревнования. Если, опять же, апеллировать к рейтингу, то Со и Крамника можно считать фаворитами. Но каждый из гроссмейстеров, приглашенный в Шамкир, может занять первое место. Например, Со начал турнир с поражения. В целом, довольно много неожиданных результатов, так что говорить об итогах непросто.

- Многих интересует, кто является вашим нынешним тренером. Так как имена помощников вы держите в секрете…

- С детских лет рядом был отец. Он и сейчас мне помогает. Я никогда не держал имена тренером втайне. Это во время матчей за мировую корону имена помощников держат в секрете, а тут совершенно иной случай. Несколько лет назад работал с Александром Чучеловым, вместе ездили на турниры. Сейчас нет конкретного тренера, есть партнеры по контрольным матчам. Как и все шахматисты, я также использую компьютер.

- На каких турнирах планируется сыграть после Шамкира?

- Основное внимание будет уделено Гран-При ФИДЕ, так как для попадания на турнир претендентов необходимо удачно выступить в этой серии. За свою карьеру я выступал на многих стартах начиная с 12 лет. Моя основная цель – побороться за мировую шахматную корону.

- Неоднократно говорилось о том, что ваша основная цель – возвращение мировой короны в Азербайджан. То есть, ваше мнение на этот счет не поменялось?

- В течение некоторого периода времени этот вопрос не поднимался, потому что в шахматах у меня был непростой период. Игра не получалось, но сейчас все это осталось в прошлом. Моя основная задача – сыграть против чемпиона мира. В сложный период я выступал и на супертурнирах. Теперь же планирую побороться на Гран-При ФИДЕ, чтобы пробиться в турнир претендентов. После того, как шахматист становится чемпионом мира, в его жизни наступает новый этап карьеры. Верю, что когда-нибудь реализую свою мечту. Посмотрите, после того как Магнус Карлсен выиграл корону, он думает исключительно о защите титула.

- Многие считают, что в шахматах наступила эра Магнуса Карлсена. Действительно ли остановить его настолько сложно?

- Я не согласен с мнением о том, что Магнус непобедим. Вместе с ним выступал на многих соревнованиях, неоднократно противостоял норвежцу. Но надо принять во внимание и то, что лидерство Карлсена длится недолго. Два-три года он побеждал на турнирах, являясь абсолютным лидером. Сейчас же несколько иная картина – конкурентов у Магнуса стало больше.

- Турнир в Шамкире посвящен памяти Вугара Гашимова. Какими впечатлениями о нем вы могли бы поделиться?

- У меня остались самые яркие воспоминания, а турнир его памяти проводится на высоком уровне. Турнир в Шамкире один из самых грандиозных, в которым мне доводилось участвовать. Каждый год имя Вугара объединяет всех нас. Я бы хотел, чтобы он был среди участников соревнования.

- Год назад Баку принимал Всемирную Шахматную Олимпиаду, которая была признана ФИДЕ лучшей в плане организации. Однако, сборная Азербайджана нас не порадовала. В чем причина той неудачи?

- Да, организация была на высочайшей уровне, но результат оказался неудачным. Восемь месяцев минуло с Олимпиады, так что теперь можно об этом говорить. Для того чтобы команда добилась успеха, необходимо, чтобы все игроки были в форме. Но некоторые шахматисты выступили не лучшим образом. В некоторых партиях у меня, а также Аркадия Найдича не сложилась игра. А ведь для успеха необходима удачная игра на всех досках. Пока у нас нет олимпийских наград, но у нас дружный коллектив, у которого довольно высокие шансы побороться за медали в ближайшей перспективе.

- Много юношей хотят учиться у Теймура Раджабова. Не планируете в перспективе открыть Шахматную школу или академию?

- Всегда интересно встречаться с молодежью, делится опытом. В подобной школе можно проводить различные сеансы. На детей положительно влияет опыт встреч с известными гроссмейстерами. Однако у меня нет конкретных планов на этот счет. Но если получится, то сам бы хотел этим заниматься. А то открываешь школу или академию и появляешься в ней пару раз в год – это неправильно. В таком случае за основу берется коммерческая выгода. На данном этапе все мысли связаны с собственной карьерой. Конечно, хотелось бы академию по подготовке шахматистов в сборную. Там можно было проводить различные встречи и сеансы. Например, до сих пор помню свое участие в сеансе одновременной игры, который давал Виктор Корчной. Поэтому организовать для детей такие условия – прекрасная идея. Но пока это не в моих планах.

- Ваша дочка Марьям интересуется шахматами?

- Она еще маленькая. Говорить об этом пока рано. Конечно же она знает фигуры, знает, как они ходят. Безусловно, ребенок, растущий в шахматной семье, в курсе всех этих нюансов. Я не оказываю давления на дочку, она еще мала. А насколько серьезно она будет интересоваться шахматами – покажет время.