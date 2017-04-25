Вчера на своей странице в Фэйсбуке известный канадский спортсмен Шон Барбер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я гей и горжусь этим! Спасибо большое моим родителям за всестороннюю поддержку. Они помогли мне пройти через многое. Я продолжу развиваться как личность при поддержке родителей и друзей», — написал чемпион мира по прыжкам с шестом.

Несмотря на громкое заявление, общественность восприняла каминг-аут 22-летнего Барбера скептически. Всё дело в нашумевшей истории почти годичной давности, когда перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро канадец сдал положительный допинг-тест на кокаин. Тогда Шон в свое оправдание заявил, что кокаин попал в его организм через поцелуй во время интимного свидания с женщиной, употребившей наркотик.

В случае признания виновным Барберу угрожала дисквалификация сроком до двух лет, однако до ОИ Шон всё-таки был допущен. Независимый арбитраж, рассмотревший этот случай, пришел к заключению, что в действиях спортсмена не было ни умысла, ни преступной небрежности. Судмедэксперты заключили, что спортсмен не мог принять столь малую дозу наркотика намеренно.

Федерация легкой атлетики Канады приветствовала это решение, назвав его справедливым и продуманным.

Отметим, что чемпион мира 2015 года Шон Барбер на Олимпийских Играх в Рил занял лишь 10-е место.

Фарида Расулова