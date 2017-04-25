Тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике определился с составом команды на третий этап Кубка мира, который пройдёт с 28 по 30 апреля в Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», в личном многоборье выступят Александра Солдатова и Дина Аверина.

Напомним, что Аверина первенствовала в многоборье на этапе в Ташкенте.

Состав сборной России:

Личное многоборье: Александра Солдатова, Дина Аверина.

Группа: Анастасия Близнюк, Вера Бирюкова, Евгения Гренц, Софья Скоморох, Ксения Полякова, Мария Толкачева.

Мурад Ахундов