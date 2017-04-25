USD1.7022
EUR1.8492
RUB0.0305
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 160.77
S&P 500 Index2 374.15
Nikkei 22519 079.33
Другие виды

Россия привезет в Баку сильнейших гимнасток 25.04.2017 15:38

Тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике определился с составом команды на третий этап Кубка мира, который пройдёт с 28 по 30 апреля в Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», в личном многоборье выступят Александра Солдатова и Дина Аверина.

Напомним, что Аверина первенствовала в многоборье на этапе в Ташкенте.

Состав сборной России:

Личное многоборье: Александра Солдатова, Дина Аверина.

Группа: Анастасия Близнюк, Вера Бирюкова, Евгения Гренц, Софья Скоморох, Ксения Полякова, Мария Толкачева.

Мурад Ахундов

189количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомТрамп отменил финансирование для АзербайджанаВ Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТОВ Баку рабочий сорвался со здания из-за сильного порыва ветра - ФОТО - ВИДЕОВ Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогазСМИ: Месси выплюнул зуб в перерыве «класико» с «Реалом» - ФОТО - ВИДЕОЭрдоган: Покой армянской общины особо значим для ТурцииВ связи с ухудшением погодных условий эвакуированы более 200 нефтяниковЗидан может покинуть «Реал» из-за неудовлетворительных достижений командыКадыров открыл фестиваль шашлыка в Чечне – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля16:19 Матчем «Нефтчи» - «Карабах» будет завершен сезон 2016/1716:01 Чемпион мира по прыжкам с шестом Шон Барбер: «Я гей и горжусь этим!»15:56 26 апреля в Баку и на Абшероне пасмурно, но без осадков15:47 «Нефтчи» присуждено техническое поражение15:38 Россия привезет в Баку сильнейших гимнасток15:25 Художница Милена Набиева: «В каждом из нас, я уверена, где-то внутри живет творец…» - ФОТО15:17 Депутат: Люди не знают, в какой валюте держать свои деньги15:10 Девичьи разборки: Мелания и Иванка Трамп перестали общаться15:04 Start Up. Основатели проекта DoctorTap о том, как найти хорошего врача и остаться довольным - ФОТО14:53 Солнечные дети выступили волонтерами в «ASAN xidmət» - ФОТО14:48 Центробанк о средневзвешенном курсе маната к доллару14:36 В Азербайджане упростят процедуру открытия отелей и хостелов в квартирах14:32 В Азербайджане вернут пункты обмена валюты14:26 Георгий Гиоргадзе: «Турнир в Шамкире достоит имени Вугара»14:20 В Баку полицейские спасли жизнь самоубийце, который показал попытку суицида в Facebook - ФОТО