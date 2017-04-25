Матч низшего дивизиона чемпионата Греции между командами «Таврос» и «Ионикос» закончился трагедией.

В четвертой четверти, когда до конца матча оставалось 7 минут, 18-летний баскетболист «Таврос» - Вассилис Георгарос - почувствовал недомогание, и попросил у тренера замену.

Уже сидя на скамейке запасных, он упал в обморок. Партнёры по команде пытались привести его в чувство, но безрезультатно.

Скорая помощь прибыла оперативно, однако врачам не удалось спасти жизнь молодого парня – Вассилис умер по дороге в больницу.

Фарида Расулова