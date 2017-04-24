Юный азербайджанский шахматист Эльвин Баим включен ТОП-100 лучших шахматистов в своей возрастной категории за апрель 2017-го года.

Как сообщает 1news.az, согласно рейтингу Национальной Федерации шахмат США, Эльвин с 1426 очками занимает 56 место. Стоит также отметить, что в ТОП-100 вошли только два юных шахматиста не из Америки.

Эльвин Баим является сыном Эльнура Баимова, в прошлом главного редактора ряда популярных информационных сайтов в Азербайджане. В настоящее время семья Баимовых проживает в США.

Также отметим, что Эльвин Баим является воспитанником Ильгара Баджарани - отца международного гроссмейстера Ульви Баджарани.

Мурад Ахундов