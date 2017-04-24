Сегодня в Шамкире состоялись партии четвертого тура Мемориала Вугара Гашимова.

Как сообщает 1news.az, в отчетном туре Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов в очном противостоянии разделили очки между собой.

В остальных партиях тура были зафиксированы следующие результаты:

Владимир Крамник – Пентала Харикришна 1:0

Майкл Адамс – Павел Эльянов 0,5:0,5

Радослав Войташек – Сергей Карякин 0,5:0,5

Веселин Топалов – Уэсли Со 0,5:0,5

После четырех туров у Шахрияра 3 очка и он продолжает единоличное лидерство. 2-5 места с 2,5 очками делят Веселин Топалов, Павел Эльянов, Майкл Адамс и Владимир Крамник. У Теймур Раджабова 1,5 очка и он делит 6-9 места.

Теймур Максутов