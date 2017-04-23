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Слезы радости и золотая медаль чемпиона Европы по дзюдо Эльхана Мамедова - ФОТОРЕПОРТАЖ 23.04.2017 11:24

В Варшаве (Польша) проходит чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает 1news.az, Эльхан Мамедов (100 кг) победил в первой встрече Виченце Д‘Арко, а потом латвийского дзюдоиста Артурса Никифоренко. В четвертьфинале Мамедов одолел израильтянина Петера Плачики. В полуфинале Мамедову противостоял другой азербайджанский спортсмен Эльмар Гасымов. В «азербайджанском дерби» победу одержал Мамедов, выйдя в финал первенства Европы. 

В финальной встрече наш дзюдоист одолел иппоном француза Сирилла Маре и стал чемпионом Европы.

Подготовил Рустам Азимов

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Эльхан Мамедов стал чемпионом Европы!

Фото: eju.net

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