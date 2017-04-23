Сегодня в Шамкире завершились партии третьего тура Мемориала Вугара Гашимова.

Как сообщает 1news.az, сильнейший азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров отпраздновал вторую победу на турнире, и вырвался в лидеры. Повержен был Павел Эльянов. Напомним, что в первом туре он переиграл Уэсли Со.

Что касается Теймура Раджабова, то он сыграл вничью с Пенталой Харикришной. Таким образом, Шахрияр Мамедъяров с 2,5 очками вышел в единоличные лидеры турнира, опережая ближайших преследователей Веселина Топалова, Майкла Адамса и Павла Эльянова, на пол-очка. Теймур Раджабов делит 6-10 места.

Теймур Максутов