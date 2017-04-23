Сборная Азербайджана по дзюдо заняла пятое место на командном чемпионате Европы в Варшаве.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на azerijudo.com, команда практически выиграла бронзовые медали, но один эпизод спутал все карты коллектива на пьедестал.

Обыграв в первом круге Черногорию (5:0), сборная в ¼ уступила Франции (2:3), но затем обыграла Голландию (4:1).В схватке за бронзу предстояло сразиться с Украиной. Одержав победу в первых трех схватках, Азербайджан обеспечил себе досрочную победу.

Учитывая этот факт Мамедали Мехтиев (90 кг), вышедший на татами, поднял руку вверх, как бы говоря о том, что отдает схватку сопернику. Однако по новым правилам, отказ от борьбы ведет к дисквалификации всей команды и в результате наша сборная стала пятой.

Теймур Максутов